München - Wie in der Liga, so im Pokal: Der TSV 1860 hatte auch gegen den schier übermächtigen Zweitligisten Holstein Kiel eine ordentliche Leistung anzubieten. Einzig: Unter dem Strich erneut kein Lohn für großen Kampf. Die Löwen hätten so gerne gejubelt – am Ende war's zum Heulen.