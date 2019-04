…den Ausfall von Bekiroglu: "Wir haben die Möglichkeit, mit Aaron Berzel zu spielen. Mit Dennis Dressel habe ich auch noch einen Spieler, den ich reinwerfen kann. Wir können auch das System ändern, um den Ausfall zu kompensieren, zum Beispiel mit einem 4-1-4-1. Semi Belkahia und Christian Köppel werden im Kader stehen, von dem her könnte es auch sein, dass sie spielen werden. Wenn ein Spieler im Kader steht, hat er auch die Chance dass er reinkommt. Dann vertraue ich demjenigen Spieler auch. Und wenn wir die Punkte zum Klassenerhalt haben sollten, wird sicherlich auch der ein oder andere Spieler aufgrund seiner Verdienste hier oder seiner Trainingsleistungen nochmal eine Chance kriegen."

Dennis Dressel soll ein Löwe bleiben

…Löwen-Youngster Dennis Dressel: "Er hat eine brutale Entwicklung gemacht von der Persönlichkeit her. Das war immer das, was ihn letztes Jahr ein bisschen gehemmt hat. Dieses halbe Jahr bei der U21, auch wenn es in dem Moment ein Schritt zurück war - aber man kennt ja den Spruch: ein Schritt zurück, zwei nach vorne. Er hat das herausragend gemacht, auch diese Verantwortung, eine Mannschaft zu führen. Jetzt hat er sich akklimatisiert bei uns im Training. Er ist ein guter Junge. Es sieht sehr, sehr gut aus, dass er bleibt. Er wird zu 99 Prozent bei uns bleiben. Das wird Günther Gorenzel mitteilen, wenn es soweit ist."

…Sechzigs Rechnung zum Klassenerhalt: "Ich rechne nicht. In dieser Liga ist es ganz schwer zu rechnen. Irgendwann ist es rechnerisch halt nicht mehr möglich, das könnten wir mal ausrechnen. Ich denke, eine Mannschaft mit 46 Punkten ist noch nie abgestiegen. In dieser Saison ist aber alles möglich, von dem her sollten wir schauen, dass wir so schnell wie möglich weitere Punkte sammeln. Für mich zählt sowieso nur das nächste Spiel und da wollen wir punkten."

Im Video: Simon Pearce - "Giesing ist noch das echte München"

…der Dreijahresplan des Vereins: "Ich weiß noch nicht, wie der Dreijahresplan aussehen soll. Ich habe Günther Gorenzel auch gefragt, er weiß auch noch nichts. Von dem her müssen wir noch abwarten, wann uns das mitgeteilt wird und wie es im Detail ausschaut. Momentan weiß ich, was wir nächstes Jahr und wahrscheinlich das Jahr drauf zur Verfügung haben, wenn sich nichts tut. Nach dem muss ich mich richten. Aber, was der Plan ist, wo es hingehen soll oder was im dritten Jahr ist, dazu kann ich nichts sagen."

…Schlagerstar Andrea Berg, deren Mann Uli Ferber Sonnenhof Großaspach gründete: "Ich habe immer noch keine Platte im Schrank."

