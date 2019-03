TSV 1860 München gegen SV Meppen: Hinspiel ging verloren

Am Samstag kommt mit dem SV Meppen eine Mannschaft ins Grünwalder Stadion, die in der Rückrunde schon so machen vermeintlichen Favoriten geärgert hat. Die Mannschaft aus dem Emsland legte eine Serievon sieben Spielen ohne Niederlage hin, die erst am vergangenen Spieltag gegen Braunschweig endete - Daniel Bierofka ist also gewarnt.

Die Löwen selber verloren ihr Spiel in Meppen verdient. Im Gedächtnis geblieben ist vor allem die verletzungsbedingte Auswechslung von Jan Mauersberger nach nichtmal zwei Minuten Spielzeit. Am Samstag soll nun aber die Revanche gelingen, drei Punkte im eigenen Stadion sind eingeplant.

Löwen mit ungewöhnlichem Training

Wer weiß, vielleicht hilft dabei ja auch der ungewöhnliche Trainingseinblick, den die Löwen unter der Woche hatten: Ein MMA-Kämpfer war an der Grünwalder Straße zu Gast. Hier sehen Sie das Video dazu.

Ein Sieg gegen Meppen wäre aus sportlicher Sicht vor allem auch deswegen gut, weil es abseites des Platzes beim TSV 1860 gerade wieder turbulent zugeht. Investor Hasan Ismaik streitet sich mit dem Präsidium um Robert Reisinger - und die Töne werden schärfer.