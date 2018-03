Die letzten beiden Heimspiele der Löwen: Eichstätt und Augsburg II

Dennoch geht es auf ein heißes Saisonfinale zu: Bei nur noch zwei Heimspielen gegen Eichstätt und den FC Augsburg II folgen die restlichen vier Saisonspiele – alle in der Fremde: neben den Spielen in Illertissen, Pipinsried und Bayreuth auch das Derby am drittletzten Spieltag gegen den FC Bayern II. Jan Mauersberger über den Showdown in der Regionalliga Bayern auf fremden Plätzen, wo die Sechzger bei weitem keine so überragende Bilanz aufweisen (elf Spiele, fünf Siege, drei Remis, drei Niederlagen): "Wir sind schon die ganze Saison die Gejagten und haben es bisher gut gemeistert. Aber klar, auswärts ist es immer schwieriger. Die Gegner sind heiß, es herrscht eine besondere Atmosphäre", so der Vize-Kapitän. Er weiß: "Auswärts kann man gewinnen, aber man muss es vielleicht nicht immer. Wir sollten es so oft wie möglich tun."