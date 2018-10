Quirin Moll: TSV 1860 zu passiv

Nach dem Seitenwechsel sollte alles besser werden, wurde es nicht: Tankulic (54.) und Vidovic (55.) vergaben das 2:0. Und 1860? Ein Treffer von Mölders wurde wegen einer umstrittenen Abseits-Entscheidung zurückgepfiffen (59.), doch reguläre Tore brachten die Giftgrünen nicht zustande. Grimaldi wurde ein, zwei Mal ebenso geblockt wie ein Kindsvater-Volley (69.). Marius Kleinsorge verpasste sogar noch die Entscheidung zugunsten der Meppener (84.). Quirin Molls Fazit: "Wir wussten, was uns in Meppen erwartet. Wenn du die Zweikämpfe nicht annimmst, verlierst du."



Zuletzt wollte Bierofka nichts wissen von einer Krise, jetzt sagt er vor der Länderspielpause: "Die kommt uns nicht gelegen, denn dann musst du die Niederlage zwei Wochen mit dir rumschleppen." (Hier alle Stimmen zum Spiel.) Im Gegensatz zu Pacult, Winkler und Co. damals marschiert 1860 derzeit nach unten – ein Platz in der unteren Tabellenhälfte gab’s zuletzt am ersten Spieltag.