Osnabrück glich schließlich durch ein Traumtor aus - und der Vorwurf stand im Raum, die Sechzger hätten sich taktisch viel zu weit hinten reindrängen lassen. Und die Taktik ist freilich Bierofkas Job.

"Wir haben am Anfang ganz gute Lösungen gefunden gegen das Pressing. Danach hatten wir nicht die Überzeugung, den Ball in die Spitze zu spielen, haben viele Querpässe gespielt", meinte Bierofka nach dem wenig begeisternden Remis gegen Großaspach: "Wir müssen die Konter besser verteidigen, das haben wir nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Chancen gebraucht, um das Tor zu machen. Das ist noch ein Ansatz."

Er kritisierte ferner, dass beim 2:1 für die Schwaben der Ball niemals hinter die Kette der Sechzger kommen dürfe, und dass "die Schnittstellen in der Mitte zu offen waren". Sein Job ist es indes freilich auch, Lösungen dafür zu erarbeiten und zu anzubieten.

An dieser Stelle kommt freilich die Doppelbelastung des 39-Jährigen ins Spiel, die Kombination aus Fußballlehrer-Lehrgang und Bierofkas Beruf als Drittligatrainer. Eine Hypothek, die der Sechzig-Coach im Verbund mit seinem Staff und Sportchef Günther Gorenzel bestmöglich kompensieren möchte. Was einzelne Spieler dennoch bemängeln, wie jüngst Adriano Grimaldi. (Lesen Sie auch: Adriano Grimaldi: "Daniel Bierofka ist halt nicht oft da")

"Fußballlehrer muss Bierofka irgendwann machen"

Auch dazu diskutieren die Fans freilich eifrig. AZ-User "Shark" spricht von einem "Kardinalfehler Bierofka als Trainer mit einem Vierjahresvertrag zu verpflichten, obwohl er kaum da ist". AZ-User "FanM" verteidigt Bierofka indes entschieden: "Biero gehört mit wenigen Spielern zum Herzstück dieser Mannschaft!" Auf Facebook meint AZ-User Jannik Groß zum Beispiel: "Den Fußballlehrerschein muss Biero irgendwann machen. Und 'Irgendwann' bedeutet nunmal jetzt. Darüber zu diskutieren, bringt nichts."

Festzuhalten bleibt: Die leise Kritik unter den Fans und im weiteren Umfeld des TSV 1860 nach nur einem Sieg aus sieben Liga-Spielen geht in diesen Tagen nicht am Aufstiegshelden vorüber.

