Weniger wertvoll in der Regionalliga Bayern

Sicher ist: Umso länger der TSV 1860 in der Regionalliga Bayern spielt, umso weniger wert wird die Profi-KGaA, vor allem mit Blick auf mögliche neue Investoren. 70 Millionen Euro soll Ismaik in die Löwen gesteckt haben, dem Vernehmen nach will der Jordanier unter genannter Summe auch nicht verkaufen.