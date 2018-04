Sascha Mölders wirbt für Grünwalder Stadion

Wie so viele Fußball-Fans und -Verantwortliche in diesem Land kann auch der 33-Jährige die Regelung für die Aufstiegsrunde nicht nachvollziehen: "Jeder, der Ahnung vom Fußball hat, denkt da gleich: Ein Meister muss direkt aufsteigen. Aber, wenn es so kommt, müssen wir eben in die Relegation", meinte der Angreifer diplomatisch. "Und diese Situation auch mit voller Kraft annehmen."