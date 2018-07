Dabei werden Erinnerungen wach: Unter Ricardo Moniz war Sechzig in der Zweitliga-Saison 2014/15 schon einmal bei den Roten Teufeln gestartet. Nach einer 2:0-Führung verloren die Sechzger allerdings noch mit 2:3 - in Überzahl. Es war der Auftakt einer verkorsten Spielzeit, die man sich an der Grünwalder Straße - wie so oft - ganz anders vorgestellt hatte.