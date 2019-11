Löwen-Fans zwischen Wut und Dankbarkeit

In den Fan-Foren schwankte die Stimmung bereits am Dienstag zwischen Wut, Trauer und tiefer Dankbarkeit. So schrieben manche, "Biero" lasse den Verein im Stich, sei aufgrund taktischer Schwächen gar mit Schuld an der sportlichen Misere. Auch das Präsidium des Vereins bekam sein Fett weg, viele Anhänger monierten die schlechte Kommunikation seitens Reisinger und Co. und die dauernden, teils öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten mit der Investorenseite. Manch einer schrieb gar von Heimspielboykotten, auch Austrittsankündigungen wurden geteilt.