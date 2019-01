Oliva Nova/München - Weil sich der Chefcoach nur nach den beiden Testspielen äußern will und der sportliche Leiter der Presse zum Auftakt des Trainingslagers ebenfalls nicht zur Verfügung steht, ist es Co-Trainer Oliver Beer, der am Nachmittag des ersten Tages am Pool des Mannschaftshotels in Oliva Nova Auskunft zur Lage bei den Löwen gibt (hier geht's zum News-Blog aus dem Löwen-Trainingslager).