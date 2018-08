Markant: Hätte der 69-Jährige vor der vergangenen Saison – da spielten die Dornacher noch in der Kreisliga – den Vorstand nicht dazu überedet, nach längerer Pause mal wieder für den Kreispokal zu melden, dann hätte die Mannschaft nicht Kreispokalsieger werden und an diesem Mittwoch (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker) in Heimstetten auf die Sechzger treffen können. (Lesen Sie hier: Wiedersehen in Heimstetten: Zwei Löwen könnten Augen machen)