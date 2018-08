Er werde sich schon durchbeißen, meinte er weiter: "Nach dieser Vorsaison ist es so, dass ich mich natürlich durchsetzen will." Noch in der vergangenen Saison war Ziereis einer der Löwen-Helden beim Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die Dritte Liga. Aktuell kommt er aber am Duo Sascha Mölders/Adriano Grimaldi nicht vorbei. Ferner bieten Spieler wie Efkan Bekiroglu Bierofka mehr Möglichkeiten in der Offensive, wie der Sechzig-Coach jüngst erklärte.