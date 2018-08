Günther Gorenzel wird drastischer

In der zweiten Halbzeit hätte seine Mannschaft aber zu lange gebraucht, um auf eine Systemumstellung des Gegners zu reagieren. "Da haben wir zu lange gebraucht, um die Struktur, wie wir gegen 4-4-2 spielen, einzunehmen. Dann ist es schwer, den richtigen Ballbesitzfußball zu spielen und die Positionen zu finden", erklärte der Sportliche Leiter weiter. "In der zweiten Halbzeit müssen wir dann trotzdem drei Tore mehr machen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschichte: In der Chancenverwertung und im Positionsspiel haben in der zweiten Halbzeit die Klarheit gefehlt."