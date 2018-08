München - Pokalwoche beim TSV 1860: Am Mittwoch muss die Elf von Trainer Daniel Bierofka im Sportpark Heimstetten bei Bezirksligist SV Dornach antreten (18.30 Uhr, live bei Sporttotal.tv und im AZ-Liveticker). "Vom Ergebnis her sollte das eine deutliche Sache werden", sagte Sportchef Günther Gorenzel der AZ am Mittwochmittag über das Erstrundenduell im Toto-Pokal: "Wir schauen aber trotzdem auf die Leistung und wollen auch heute unsere Spielprinzipien auf den Platz bringen."