Aus Nordfranken schafft kein Klub den Sprung in den Profibereich. Wohin soll es für Viktoria langfristig gehen?

Schweinfurt hat auf Profifußball umgestellt, für sie muss es irgendwann in die Dritte Liga gehen. Wir sind davon meilenweit entfernt, haben nicht annähernd den Etat dafür. Wir hoffen, dass sich Sponsoren wieder bei uns einbringen, im Fußball regiert ja leider das Geld. Und was Talente angeht, müssen wir uns auch Klubs aus der Regionalliga Südwest erwehren, zum Beispiel dem FSV Frankfurt oder Dreieich.

Da würden Einnahmen aus dem DFB-Pokal helfen. Erzählen Sie in der Kabine vor Anpfiff eine Anekdote aus Ihrer Karriere oder wenden Sie andere Psychotricks an?

Wenn man für dieses Spiel Psychotricks braucht, ist man als Fußballer verkehrt. Die Jungs sind so heiß auf das Spiel, dürfen nur keine Angst vor der Kulisse haben. Sechzig München ist ein Verein, der eigentlich nicht in die Dritte Liga gehört. Es wäre schön, wenn sie den Sprung nach oben schaffen. Es hat eine enorme Zugkraft, wenn die Sechzger kommen. Sechzig ist nach wie vor ein toller Verein.

Lesen Sie hier: Viktoria Aschaffenburg gegen den TSV 1860 im Liveticker

Lesen Sie hier: TSV 1860 - Daniel Bierofka mosert über Prince Osei Owusu