"Wir sind froh, dass wir mit Sascha Mölders einen absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling an den Verein binden konnten", erklärte 1860-Geschäftsführer Michael Scharold: "Sascha hat großen Anteil am sofortigen Aufstieg in die Dritte Liga." Für den gebürtigen Essener spreche besonders, "dass er mit uns den Weg in die Regionalliga gegangen ist und auch in schweren Zeiten zur Mannschaft stand. Von Anfang an wollten wir die Zusammenarbeit fortsetzen", meinte Scharold. "Das haben wir Sascha frühzeitig signalisiert." Wie kaum ein anderer verkörpere der Stürmer "den Zusammenhalt, für den Sechzig steht".