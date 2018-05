Hektisch rannten die Beamten hin und her, Polizeisirenen dominierten die Innenstadt, Zivilstreifen mit aufgesetztem Blaulicht auf den Dächern überall. Was hat das noch mit Fußball zu tun? Mit ehrbarer Fairness? Mit Respekt gegenüber den Mitmenschen? Nichts! Gar nichts!

Friedliches Fest - für 1860, für die Löwen

Das ist nicht mehr unser Fußball! Umso dringlicher ist der Appell an alle, ausnahmslos alle Fans in München und speziell in Giesing, am Sonntag ein friedliches Fußball-Fest zu feiern. Wie sie es bisher taten. Für Sechzig. Für die Löwen. Denn eines haben die Saarbrücker Ultras nicht geschafft: Ihre Bastion zu "verteidigen".

