München - Am Mittwoch gegen den FC Bayern II (1:2), am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) gegen die SpVgg Unterhaching: Der TSV 1860 befindet sich derzeit im Derby-Fieber. Der zerplatzten Aufstiegshoffnungen beider Münchner Klubs zum Trotz soll - nicht zuletzt für die Fans - ein heißer Kampf her im S-Bahn-Derby.