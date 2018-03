24. Minute: Riesen-Chance für Seligenporten! Nach einem Pass in die Schnittstelle ist Kobrowski plötzlich durch, Hiller verkürzt die Ecke, Kobrowski schaut hoch, zieht ab, doch der Löwen-Keeper pariert prächtig.

22. Minute: TSV 1860 - SV Seligenporten 1:0, Torschütze: Ziereis. Drin! Drin! Drin! Das wirkt einstudiert. Die Löwen treten den Ball bei einem Freistoß aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten, Mauersberger geht an die Grundlinie, köpft in den Fünfmeterraum, wo Ziereis einläuft - und die Kugel per Kopf über die Linie bugsiert.

19. Minute: Die Sechzger haben erhebliche Probleme beim Spielaufbau. Defensiv spielt die Bierofk-Elf in einem 4-4-2, können zumindest die Angriffe der Gäste unterbinden.

14. Minute: Seligenporten wird mutiger. Die Gäste verlagern das Spiel in die Hälfte der Löwen. Bislang steht Sechzig kompakt.

10. Minute: Karger zündet den Turbo! Der Außenangreifer zieht von links nach innen, doppelter Doppelpass, doch dann verzieht er deutlich.

9. Minute: Schlampiger Pass nach vorne von Hiller. Die Spieleröffnung ist weiter die Schwäche des Löwen-Keepers. Seine Vorderleute klären die Szene.

7. Minute: Seligenporten spielt jetzt munter mit. Die Gäste haben bereits ihren zweiten Abschluss. Spielt Sechzig heute souveräner als vergangenen Dienstag gegen Buchbach?

3. Minute: Die Löwen sind am Drücker! Forscher Beginn von Bierofkas Mannen. Immer wieder suchen sie schon in den Anfangsminuten Mölders in vorderster Front.

1. Minute: Riesen-Chance für Sechzig! Das Spiel ist keine Minute alt, da kommt der Ball auf den langen Pfosten in die Box zu Mölders. Doch der Stürmer verpasst knapp.

1. Minute: Los geht es im Grünwalder Stadion!

18.59 Uhr: In der Westkurve wird gezündelt! Dabei hatten die Ultras hoch und heilig versprochen, das nicht mehr zu tun. Diesmal jedoch brennen Feuerwerkskörper. Und Sechzig dürften Konsequenzen drohen.

18.50 Uhr: Stadionsprecher Stefan Schneider macht seine obligatorische Runde, fragt die jeweiligen Tribünen, ob sie schon da seien. "Jaaaaa", hallt es viermal auf Giesings Höhen.

18.20 Uhr: Die Aufstellung der Elf von Trainer Daniel Bierofka ist auch schon raus: Die Sechzger können wieder auf Kapitän Felix Weber zurückgreifen, zudem darf Nico Andermatt von Beginn an auflaufen. Christian Köppel und Simon Seferings müssen dafür im Vergleich zu Sieger-Elf gegen den TSV Buchbach weichen. Die Formation: Hiller - Koussou, Weber, Mauersberger, Steinhart - Türk, Wein, Andermatt, Karger - Mölders, Ziereis.

18.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker aus dem Sechzgerstadion! In 45 Minuten geht's hier los mit der Partie der Löwen gegen den SV Seligenporten.

Vorbericht: TSV 1860 könnte gegen FC Bayern vorlegen

München - Noch dürften nicht wenige Fans wie Spieler beim TSV 1860 nach wie vor den 2:1-Krimi gegen den TSV Buchbach im Kopf haben, als Jan Mauersberger in allerletzter Sekunde zum Sieg getroffen hatte.

Heimspieltage im Grünwalder Stadion

Schon geht es für die Elf von Trainer Daniel Bierofka weiter: Am Freitagabend treffen die Sechzger im zweiten Heimspiel des Dreierpacks im Grünwalder Stadion binnen acht Tagen auf den SV Seligenporten (19 Uhr). Am Mittwoch folgt schließlich das Duell mit dem abgeschlagenen Schlusslicht FC Unterföhring.

Nach dem mühsamen Dreier gegen Provinzklub Buchbach soll gegen den Tabellen-17. Seligenporten ebenfalls ein dreifacher Punktgewinn her - und nach Möglichkeit etwas früher und weniger nervenaufreibend eingefahren werden.

FC Bayern erklärte TSV 1860 Kampf um die Meisterschaft

Bierofka, der wieder auf das zuletzt gesperrte Duo Felix Weber und Aaron Berzel zurückgreifen kann, erwartet in taktischer Hinsicht ein ähnliches Spiel wie gegen Buchbach. Verfolgen aber geht es darum, den Verfolger FC Bayern II auf Distanz zu halten, dessen Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Sechzig offiziell den Kampf um die Meisterschaft erklärt hat. Verfolgen Sie die Partie der Löwen gegen den SV Seligenporten ab 19 Uhr im AZ-Liveticker.

