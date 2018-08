Doch: Was plant Bierofka? "Ich habe mit Stefan darüber gesprochen. Jetzt hat er erstmal recht lange in Uerdingen Vertrag, drei Jahre sogar. Deswegen glaube ich, dass er noch relativ lange in Uerdingen bleiben wird. Was danach kommt, werden wir sehen", erzählte der 39-Jährige: "Ich habe gesagt, dass, wenn ich dann noch Trainer bin, ich mich dafür einsetzen werde, dass er später im Verein vielleicht in den Jugendabteilungen irgendwo eingebunden wird."