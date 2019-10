"Wir können es noch nicht sagen, ob er spielen kann", erklärte Bierofka auf AZ-Nachfrage: "Wir werden am Mittwoch und Donnerstag nochmal testen." Schon vor dem Pokal-Kracher im Toto-Cup gegen die Spielvereinigung Unterhaching (4:3 nach Elfmeterschießen) hatte der 40-Jährige damit geliebäugelt, Sechzigs "Effe" als "Waffe für die letzte Viertelstunde" zu bringen. Letztendlich hatten sich die Verantwortlichen des TSV in Absprache mit der medizinischen Abteilung dagegen entschieden. Bierofka erklärt: "So gerne man einen Spieler wie ihn so schnell wie möglich wieder einsetzen würde: Es geht da auch ums Verletzungsrisiko. Wenn wir ihn zu früh bringen, und er fällt danach wieder sechs Wochen aus, geht der Schuss nach hinten los."