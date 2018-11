Diese gab es offenbar auch nach dem Spiel im Bereich der Tegernseer Landstraße, unter anderem führten Beamte einen jungen Mann mit Handschellen ab, der nicht genau einem Fanlager zuzuordnen war. Wild wurde es dann auch am Bahnsteig am Wettersteinplatz. Minutenlang konnte etwa eine U-Bahn nicht abfahren, weil sich die HFC-Anhänger nicht bändigen ließen und nicht ordnungsgemäß in den Zug stiegen. An den betroffenen Haltestellen wurde an den Monitoren der Schriftzug "Wegen randalierenden Fußballfans kommt es zu Verspätungen" angezeigt.