TSV 1860 gegen Eintracht Braunschweig: Es ist das Duell zweier Traditionsvereine in der Dritten Liga, beide spielten vor kurzem noch in der 2. Liga. Die Niedersachsen wollen raus aus dem Tabellenkeller, Sechzig endlich wieder einen Sieg. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 14 Uhr hier im Liveticker.