München - Es bleibt eine verkorkste Saison für Sascha Mölders: Der Löwen-Angreifer verpasst nun auch das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock an diesem Samstag (14 Uhr, im AZ-Liveticker). Das erklärte Sechzig-Coach Daniel Bierofka auf der Spieltags-Pressekonferenz zum Spiel an der Ostsee. (Lesen Sie hier: Hansa-Kapitän will "1860 aus dem Weg räumen")