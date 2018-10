München - In der letzten Wiesn-Woche hieß es auch für den TSV 1860: Ozapft is! Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am Montag begingen die Löwen in Abwesenheit von Trainer Daniel Bierofka (Trainerlehrgang in Hennef) den traditionellen Besuch auf dem Oktoberfest.