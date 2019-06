Die Rendite in München ist enorm niedrig

Die Stadt München ragt mit dem durchschnittlichen Brutto-Faktor 38 landesweit heraus. Die Zahl gibt das Verhältnis an: jährlicher Miet-Ertrag gegenüber Kaufpreis des Objektes. München liegt deutschlandweit an der Spitze: "Das bedeutet, dass sich Käufer in München mit einer sehr niedrigen Rendite zufriedengeben – mit weit weniger als in Hamburg oder Berlin", erklärt der Experte.

Das Investitions-Risiko in München ist gering

Die Zahl der kleineren Wohnungen in München wächst

Beim Angebot von Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Kauf und zur Miete wird in München ein Wachstum erwartet.

In bayerischen Großstädten wird mehr gebaut

Der Wohnungsbau hat an Fahrt aufgenommen: In den bayerischen Zentren München, Nürnberg und Augsburg hat die Bautätigkeit gegenüber 2012 um drei bis vier Prozent zugenommen.

Preise in München und Augsburg steigen am stärksten

Der Kaufpreis für Immobilien variiert in den untersuchten 20 Städten von 2.000 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter. In München ist der Preis für Wohneigentum allein im vergangenen Jahr um fünf Prozent gestiegen. München und Augsburg verzeichnen im süddeutschen Raum den größten Immobilien-Preis-Anstieg.

In Augsburg ist die Miete in den vergangenen zehn Jahren um 63,6 Prozent gestiegen, gefolgt von Bamberg mit 60 Prozent Erhöhung. In München und Nürnberg sind die Mieten im gleichen Zeitraum um über 50 Prozent gestiegen.

Preisanstieg bringt Münchner Normalverdiener ans Limit

In Kleinstädten verläuft der Preisanstieg schneller als in Großstädten. In München ist die Belastungsgrenze für Mieter vielerorts erreicht.