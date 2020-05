Müller: "Geht sicherlich noch besser"

Tatsächlich wirkte das Bayern-Spiel bisweilen etwas statisch, was aber auch an gut organisierten Berlinern lag. Mit dem verwandelten Elfmeter gewannen die Bayern dann an Dominanz. Doch auch hier merkte Müller an: "Mit dem Führungstor hatten wir dann ein bisschen mehr Sicherheit und vor der Halbzeit hätten wir eigentlich noch nachlegen müssen. Das Spiel war okay, aber das geht sicherlich noch besser."