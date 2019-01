Kovac: PSG-Sorgen "nicht unser Problem"

Trainer Niko Kovac hat das Interesse des französischen Meisters am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart bestätigt. "Es ist so, dass PSG stark interessiert war und ist", gab der Bayern-Coach zu. Ein Wechsel kommt für ihn aber nicht infrage: "Ich habe klipp und klar gesagt, dass Renato nicht geht. Er macht eine richtig gute Entwicklung und hat jetzt schon einige Spiele gemacht. Leider konnte er wegen seiner Gelb-Roten Karte zuletzt nicht spielen. Er macht es aber sehr gut und hat sich in der Vorbereitung reingehängt. Ich möchte ihn nicht abgeben. Ich weiß, dass PSG Probleme im Mittelfeld hat, aber das ist nicht unser Problem", so Kovac.