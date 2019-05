Daran hat sich auch im vergangenen Jahr nichts geändert und so wird die Diskussion noch einmal zusammengefasst. Der teils ziemlich emotionale Streit, dreht sich vor allem um die besagten Arkaden. Laut den Plänen sollen sie an der Neuhauser Straße von den jetzigen 8,30 Metern zunächst auf 5,40 Meter verschmälert werden, in einer späteren Überarbeitung war man plötzlich bei nur noch vier Meter Tiefe. Die Arkaden an der Kapellenstraße sollen ganz verschwinden, die Durchgangsmöglichkeit am Kopfbau geschlossen werden.