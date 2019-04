So sicher wie gegen den BVB stand der Rekordmeister in dieser Saison nicht immer - im Gegenteil: Die Bayern leisteten sich teils horrende Fehler in der Rückwärtsbewegung. Und das gegen Gegner wie Düsseldorf, Augsburg oder Freiburg. Vermeintlich kleine Gegner, die den Strafraum von Manuel Neuer in den vergangenen Jahren eigentlich nur vom Hörensagen kannten.