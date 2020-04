"Rosins Restaurants": Vorerst-Absetzung trotz guter Quote

In Zeiten von Corona und von geschlossenen Restaurants wirke die TV-Reihe fehl am Platz. Der Sender hat sich deshalb entschlossen, die Dokusoap nicht weiter zu zeigen. "Das Sehverhalten der Zuschauer hat sich in diesen Zeiten verändert. Deshalb zeigen wir Donnerstagabend ab sofort Spielfilme und die weiteren Folgen von 'Rosins Restaurants', die vor der Corona-Krise produziert wurden, zu einem späteren Zeitpunkt", sagte Sprecher Michael Ulich gegenüber "DWDL".