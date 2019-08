Seit 1. August gilt Alkoholverbot am Hauptbahnhof

"Pure Ironie", ergänzt Jörg, "kein Bier in der Hopfenstraße, das ist doch urkomisch." Der 52-Jährige lebt seit acht Jahren am Hauptbahnhof. Alles, was er besitzt, passt in einen Koffer. Von morgens 6 Uhr bis abends 20 Uhr sitzt er am Bahnhofsplatz. Natürlich hat er oft eine Flasche Bier in der Hand. Am Donnerstag dauert es nur ein paar Schlucke und schon bekommt Jörg Besuch von einer Streife des KAD, des Kommunalen Außendienstes der Stadt.