So verlief die Trennung von Bart Willemsen

Das Model äußert sich gegenüber RTL auch zu ihrer aktuell gescheiterten Liebe: "Ich kann nur sagen, dass wir immer noch Freunde sind, fast jeden Tag Kontakt haben. Also da war kein Streit, da war kein böses Blut", betont sie. Der Neu-Single gibt sich selbstbewusst: Allein sein könne sie gut, sagt sie im Interview weiter. Trotzdem gibt sie die Suche nicht auf: "Wenn ich mir etwas wünschen würde, dann wäre es, Mr. Right zu finden. Nicht Mr. Right Now, sondern Mr. Right".