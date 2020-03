Mutter Esther erfuhr als Erste von erloschener Liebe

Kurz vor der Trennung besuchte Rossi drei Wochen lang seine Heimat Argentinien. "Ich habe mich in den Wochen in meiner Heimat mit dem Gedanken an eine Trennung angefreundet.“ Mama Esther war die Erste, die er über seine wahren Gefühle informierte. "Als Familie haben wir bisher alle Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert", sagt Rossi. Und weiter: ""Es ist ein Gott-Geschenk, dass ich so einen wichtigen Menschen in meinem Leben haben kann. Mütter sind die wahren Engel!"