Nach dem Megxit wohnen Prinz Harry und Ehefrau Meghan in Los Angeles, zurückgezogen in ihrer Luxusvilla. Frédéric Prinz von Anhalt, der Witwer von Zsa Zsa Gabor, sagt der AZ: "Meghan will in die Unterhaltungsbranche und eine große Nummer in Hollywood werden. Wenn Los Angeles aus dem Corona-Schlaf erwacht, werden die beiden die Show-Welt mit ihren Namen anschieben. Die Planungen laufen."