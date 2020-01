Themen: Mobilitätskonzept, Bonpflicht und Datenschutz

Kritik gab es von den Wirten vor allem am Mobilitätskonzept der Stadt: "Es wäre schön gewesen, die Betroffenen einzubinden" und an der Bonpflicht: "Das ist wirklich ein Schildbürgerstreich". Auch die Datenschutzgrundverordnung koste Gregor Lemke in seinem Wirtshaus 20.000 Euro pro Jahr, kritisierte der Wirt.