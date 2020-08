"Traurige" Rückkehr in die USA Herzogin Meghan: Miese Stimmung bei Interview

Herzogin Meghan (39) hat am vergangenen Freitag (14. August) ein Interview mit Emily Ramshaw geführt, Mitbegründerin von The 19th, einer gemeinnützigen Nachrichtenorganisation, die vorwiegend über Frauen und Politik berichtet. In dem Gespräch stellte die Ehefrau von Prinz Harry (35) nicht nur Fragen an Ramshaw, sondern teilte ebenfalls ihre Ansichten über die heutige Medienberichterstattung und sprach über ihre Rückkehr in die USA.