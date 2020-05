"Behandlung war überflüssig"

Allerdings ist sich Heindle "ganz sicher", dass er damals nicht an ADHS gelitten habe: "Die Behandlung war überflüssig und hat mir nur geschadet." Er habe weder an anderen Kindern, noch an etwas anderem Interesse gezeigt. "Abends habe ich mich oft in den Schlaf geweint. Ich habe diese Kack-Tabletten gehasst, musste mich davon auch oft übergeben", so Heindle weiter.