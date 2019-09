Niko Kovac gibt Coutinho Stammplatzgarantie

Der Bayern-Trainer setzte nach der erneuten Coutinho-Show wie schon beim 3:0 am Mittwoch in der Champions League gegen Belgrad zu einer Lobeshymne an: "Philippe macht den Unterschied. Wenn er den Ball annimmt, weiß er ganz genau, was um ihn herum passiert. Er hat eine Ballbehandlung, ein Raumgefühl, das seinesgleichen in der Bundesliga sucht."