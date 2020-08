München - Freunde, Familie und Weggefährten haben sich in München von dem gestorbenen früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel verabschiedet. Sein aktueller Nachfolger im Amt an der Parteispitze, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, würdigte Vogel als einen "ganz Großen der Sozialdemokratie". "Sein Leben stand ganz im Dienst der Menschen", sagte er am Montag bei der Trauerfeier für Vogel in der Philharmonie im Gasteig. "Er hat vorgelebt, was es wert ist, eine Haltung zu haben."