Borjans: "Mit viel Akribie und einer sagenhaften Gewissenhaftigkeit hat Hans-Jochen Vogel genau das getan." Er sei sich auch sicher: "Vogel selbst hätte energisch darauf bestanden, dass bei seiner Trauerfeier erwähnt wird, wie viel seine Ehefrau Liselotte zu seinem Leben beigetragen hat."

Am 3. Februar, zu Vogels 94. Geburtstag, habe Borjans ihn im Augustinum besucht, in dem Seniorenheim, in das der Alt-OB 2006 mit seiner Ehefrau Liselotte gezogen war. Borjans begegnete dort einem Mann, der "hellwach, konzentriert und bestens informiert" war, erinnert er sich.

Hans-Jochen Vogel: "Sein Rat muss uns allen eine Mahnung sein"

Den Blick auf das große schwarz-weiße Porträtfoto von Vogel gewandt, das auf der Bühne der Philharmonie im Gasteig aufgestellt ist, sagt er: "Du hinterlässt uns nicht nur gute Erinnerungen, sondern auch einen Aufgabenzettel." Vor allem sein Herzensthema, das soziale Bodenrecht, findet immer wieder Erwähnung.

Auch in der Rede von Gertraud Burkert. Sie sagt: "Sein Rat muss uns allen eine Mahnung sein." Münchens SPD-Vizechef Roland Fischer findet das einen "entscheidenden Punkt": in die Zukunft zu blicken und die Ziele, für die Vogel sich eingesetzt hat, weiterzuverfolgen.

Dieser Gedanke ist auch die Quintessenz der wohl bewegendsten Rede an diesem Vormittag: der von seiner Witwe Liselotte Vogel (Jahrgang 1927). Auf der Bühne hält sie kurz inne vor dem Porträt ihres verstorbenen Mannes, den sie 1972 geheiratet hat.

Hans-Jochen Vogel: Das waren seine SPD-Vorbilder

Nach einem Dank an die Gäste überlässt sie die letzten Worte ihrem Hans-Jochen persönlich. Denn Vogel, an Parkinson erkrankt, wäre, so sagt es seine Frau, nicht er selbst gewesen, "hätte er ohne geordneten Abschied die Welt verlassen". Deshalb habe er seinem Sohn "mit großer Anstrengung" eine Erklärung diktiert.

Daraus zitiert sie: "Zu meinem Bedauern bin ich gezwungen, meiner Partei und der Öffentlichkeit mitzuteilen", dass er seine Ehrenämter und seine politische Arbeit nicht weiter ausüben könne.

Vogel nannte als Vorbilder unter anderem die SPD-Legenden Willy Brandt, Helmut Schmidt und Herbert Wehner. Vogel schloss die Erklärung mit dem Appell: "Sorgen Sie dafür, dass Deutschland bleibt, wofür wir gekämpft haben."