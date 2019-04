Trauer um Verehrerin Daphne Dunne: Prinz Harrys größter Fan ist gestorben

Mit 99 Jahren aktiv auf Instagram

"Liebe Daphne, meine Frau und ich senden unsere herzlichsten Wünsche zum Anlass deines 99. Geburtstages. Wir hoffen, du hast eine wundervolle Feier, umringt von Familie und Freunden", lautet ein Auszug aus dem Brief laut der australischen "The Today Show". Zuletzt begegneten Daphne Dunne und Prinz Harry sich im Oktober 2018 - dort lernte sie zum ersten Mal auch Harrys Frau Herzogin Meghan kennen. "Sie ist genau das, was der Prinz braucht", schrieb die Witwe unter ein gemeinsames Foto, das sie auf Instagram postete.