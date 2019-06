Was passiert mit Jann-Fiete Arp?

Einen möglichen Back-up haben die Münchner jedoch bereits verpflichtet. Mit Jann-Fiete Arp wechselt ein hoffnungsvolles Sturm-Talent vom Hamburger SV an die Isar. Fraglich ist jedoch noch, ob der 19-Jährige auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Bayern tragen wird. Es wäre möglich, dass Arp direkt weiterverliehen wird, so wie es damals bei Serge Gnabry der Fall war.