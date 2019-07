TSV 1860: Hier wildert Gorenzel

Wie also soll die Lösung aussehen? Für Gorenzel steht fest: Marinkovic und Berzel, die der Österreicher als "Ergänzungsspieler, Nummer 15, 16" bezeichnet, sind ein "nice to have". Man brauche aber, Sechzigs "must have", eine "Nummer zwölf, dreizehn", die eventuell statt Mölders in die Startelf rutscht. Wie Gorenzel erklärt, habe Sechzig nach wie vor gute Möglichkeiten. "Ich hätte Spieler parat. Man muss nach Holland schauen, Norwegen, an den Balkan, nach Frankreich oder Spanien", erklärt der Sportchef.

Gorenzel deutet zudem an: "Auch am deutschen Markt könnte sich noch etwas ergeben." Nach AZ-Informationen eventuell sogar ein echter Kracher: 1860 soll an einem hochkarätigen Leihstürmer dran sein – einem jungen Torjäger aus der Bundesliga. Und zwar nach dem Modell von Ex-Löwe Romuald Lacazette: Der abgebende Verein zahlt einen Großteil des Gehalts, da es diesem um die Spielpraxis seines Youngsters geht. Und Sechzig hätte einen Angreifer zu günstigen Konditionen, der im Gegensatz zu einem Mann vom ausländischen Markt wohl weniger Anpassungsschwierigkeiten hätte.

Stellen sich nur die Fragen: Kann sich der Torjäger den Gang von der Bundesliga in die Drittklassigkeit vorstellen? Kann Sechzig selbst den kleinen Teil des Gehalts finanzieren? Und: Sind Bierofka und Gorenzel einig beim Vorhaben: Marinkovic, Berzel oder Mister X?