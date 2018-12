Unzufrieden? Bayern-Star James macht Druck

Die angekündigte Transferoffensive sehe er jedoch als wichtigen Impuls: "Das spornt den ein oder anderen an, dass er mal richtig Gas gibt", sagte der 49-Jährige, "da geht es sicher um (Arjen) Robben und (Franck) Ribéry, die beide schon ein gewisses Alter erreicht haben. Es geht auch darum, ob man einen adäquaten Partner für (Robert) Lewandowski braucht – der kostet dann allerdings auch 250 Millionen, wenn man einen auf dem gleichen Niveau sucht. Und man wird sich sicher Gedanken übers Mittelfeld machen."

Gedanken macht sich auch das Mittelfeld – in Person von James Rodríguez. Bei einem Sponsorentermin in Bogota wiederholte der nach seiner Knieverletzung im Aufbautraining befindliche Kolumbianer seine Klagerede, die er schon beim Fanklub-Besuch in Straubing gehalten hatte: "Wenn ich gehen muss, weil ich nicht spiele, dann werde ich gehen. Unter dem neuen Coach spiele ich nicht so viel."

Das sagt Kovac über Ex-Schützling Jovic

Mit Kovac, betonte er, habe er "kein Problem". Die Münchner besitzen im Sommer eine Kaufoption mit einer Ablöse von 42 Millionen Euro auf den von Real Madrid ausgeliehenen Spieler. Über James sprach Kovac nun nicht, dafür aber über seinen Ex-Schützling Luka Jovic von Samstag-Gegner Frankfurt: "Luka ist in seinem Jahrgang in Europa mit einer der Besten. Er hat alles, ist ein kompletter Spieler, ein Weltklassestürmer, der irgendwann bei einem großen Klub spielen wird. Wir sind ein großer Klub. Aber Frankfurt kann keinen abgeben. Die wollen erfolgreich sein."

Das bestätigte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic: Beim bislang nur ausgeliehen Jovic soll bald die Kaufoption gezogen werden.

