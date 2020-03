Wie muss man sich die Arbeit bei transfermarkt.de vorstellen, wenn der Spielbetrieb über Monate ausgesetzt wird? Sie passen ja regelmäßig die Marktwerte der Profis an.

Wir sind alle im Home-Office und verfolgen die Entwicklungen von zu Hause aus. Mal angenommen, es wird drei Monate nicht gespielt: Das heißt dann nicht, dass die Marktwerte der Spieler automatisch sofort nach unten gehen. Aber sollten Klubs finanziell in große Schwierigkeiten geraten, und danach sieht es ja aus, hat das Konsequenzen für den Kreislauf des Marktes. Diese betroffenen Klubs könnten dann in der nächsten Transferperiode nicht mehr groß in neue Spieler investieren, deshalb würde an anderer Stelle Geld fehlen. Die Krise wird den Fußball komplett verändern: Gehälter, Marktwerte, Ablösesummen. Vor allem Profiklubs im mittleren und unteren Bereich wird es treffen.