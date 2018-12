Wie die englische "Sun" bereits im November berichtete, soll der FC Bayern im Transferpoker um Hudson-Odoi die Nase vorn haben. Der deutsche Rekordmeister peilt einen Transfer im Winter an. Die "Daily Mail" schreibt, dass der FC Chelsea bei einem möglichen Transfer des 18-Jährigen an die Säbener Straße auf jeden Fall eine Rückkauf-Klausel in den Vertrag einbauen werde.