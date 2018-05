München - Die Saison ist vorbei, das bedeutet gleichzeitig, dass es in den kommenden Wochen auch in der Gerüchteküche wieder heißer wird. Ein Bayern-Spieler, der bei Wechsel-Spekulationen immer ganz vorne mit dabei ist, ist Arturo Vidal. Der Mittelfeldspieler wurde schon während der Saison immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht, Juventus Turin und der FC Chelsea sind da nur zwei Vereine.