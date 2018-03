James Rodríguez: Der FC Bayern hat die Zügel in der Hand

Sollte wirklich was an diesem Interesse dran sein, müssten sich die Bayern bald überlegen, ob sie James auch in den nächsten Jahren in München haben möchten: Denn James ist noch bis zur Saison 2018/19 an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen, danach besteht eine feste Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro. Im Poker um den Kolumbianer sitzen die Bayern also am längeren Hebel. Angesichts der aktuellen Leistungen des 26-Jährigen sollten die FCB-Bosse eine feste Verpflichtung zumindest schon mal in Betracht ziehen.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte zuletzt: "Das ist nach wie vor nicht wenig Geld, auch wenn wir jetzt andere verrückte Summen auf dem letzten Transfermarkt erleben durften. Aber wir werden es in aller Ruhe abwarten und dann zu einem genehmen Zeitpunkt, der sicherlich nicht 2018 sein muss, entscheiden. Die Option verfällt ja nicht." Die Option verfällt nicht, aber sollte James so weiterspielen wie bisher, dürfte Manchester United nicht der einzige Klub sein, der seine Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausstreckt.